Существенное начисление в холодные месяцы: министр РТ рассказал, от чего зависит плата за отопление

В Татарстане размер платы за отопление меняется в зависимости от температурного режима

Размер платы за отопление по Татарстану зависит от температурного режима, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Он отметил, что в связи с этим в самые холодные зимние месяцы происходит существенное начисление.

Как пояснил Айзатуллин, в октябре в строке «отопление», когда появился в квитанциях, будут предъявлены сентябрьские объемы тепла по факту их потребления. Но это лишь в том случае, если дом ранее был оборудован общедомовыми приборами учета. Если же таковых нет, то оплата осуществляется по обычным нормативам. Определены они с учетом восьми месяцев отопительного периода с начала сентября.

Министр Марат Айзатулин напомнил, что для населения тарифы не менялись с 1 июля 2023 года. Следующая индексация ожидается уже следующим летом - 1 июля 2024 года.