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Суд обязал мошенников вернуть деньги пенсионерке из Кукмора

Мошенники связались с пенсионеркой по телефону и представились банковскими сотрудниками.

Игорь Самохвалов/ПГ

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Мошенники связались с пенсионеркой по телефону и представились банковскими сотрудниками. Под предлогом защиты от мошеннических атак они убедили женщину перевести им более 700 тысяч.

В ходе расследования, правоохранительные органы Татарстана смогли найти одного из участников преступной схемы — его счёт использовался для вывода средств. Суд постановил вернуть украденные деньги пенсионерке, но решение ещё не вступило в силу.

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