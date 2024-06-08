Суд обязал мошенников вернуть деньги пенсионерке из Кукмора

Мошенники связались с пенсионеркой по телефону и представились банковскими сотрудниками. Под предлогом защиты от мошеннических атак они убедили женщину перевести им более 700 тысяч.

В ходе расследования, правоохранительные органы Татарстана смогли найти одного из участников преступной схемы — его счёт использовался для вывода средств. Суд постановил вернуть украденные деньги пенсионерке, но решение ещё не вступило в силу.