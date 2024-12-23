Театр Камала хотят открыть до конца 2024 года

Совсем скоро состоится долгожданное открытие нового здания театра Камала.

Об этом сообщил Рустам Минниханов, раис Татарстана, на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что темпы строительства впечатляют и уже установили мировой рекорд.

Это событие станет знаковым не только для театра, но и для всей республики: первое мероприятие в обновленных стенах будет посвящено подведению итогов 2024 года, сообщает KazanFirst.

Ранее сообщалось, что Татарстан планирует выпускать 20 самолётов Ту-214 каждый год

Также сообщалось, чтоРаис Татарстана рассказал о своих переживаниях накануне саммита БРИКС

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