НКО Татарстана предоставили цифровую отчетность в Минюст

Некоммерческие организации Татарстана получили возможность использовать новую цифровую платформу для подачи отчётности в Министерство юстиции.

Этот инновационный инструмент значительно упрощает процесс и позволяет осуществлять его в электронном формате. Тестирование платформы стартовало в первом квартале 2024 года, и теперь все зарегистрированные НКО могут воспользоваться её преимуществами. Для удобства пользователей предусмотрены индивидуальные кабинеты.

С начала года на портале доступны актуальные версии уставов, а также информация о проводимых мероприятиях, программах и полученных пожертвованиях, соответствующая законодательным требованиям. Чтобы подать отчёт, организациям необходимо заполнить унифицированную форму в своём личном кабинете, доступ к которому осуществляется через регистрацию на портале «Госуслуги». Система предлагает предзаполненные формы и полезные рекомендации, что делает процесс подачи данных ещё более простым и понятным, сообщает Казанские Ведомости.