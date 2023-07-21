Список был расширен: предприятия Татарстана попали под санкции США

США ввели новые санкции против предприятий Татарстана

Минфин США опубликовал данные о расширении санкционного списка против десятков физических и юридических лиц России. В этот раз под санкции попал Казанский пороховой завод и казанский научный центр Российской академии наук.

Помимо этого, санкции были введены против заместителей министров, Алексея Кудрина, АО «Курганприбор», центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» и Климовского патронного завода.

Были включены в американский санкционный список и первый замглавы минэкономразвития России Илья Торосов, а также заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс.