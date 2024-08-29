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· 16+ · Алина Алмакаева

Ситуация с мышиной лихорадкой в Татарстане стала легче

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Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Татарстане сократилась почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, угроза инфекции все еще существует, отметила Любовь Авдонина, заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

13 августа стало известно, что с начала 2024 года в республике зафиксировано 190 случаев мышиной лихорадки (ГЛПС), что составляет 2,8 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Напомним, что вирус мышиной лихорадки передается через пыль, пищу или воду и содержится в слюне, моче и фекалиях грызунов.

Для предупреждения заболевания дачникам советуют регулярно проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, хранить продукты в герметичной упаковке от мышей, тщательно мыть руки перед едой после работы в саду и поддерживать чистоту на земельных участках.

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