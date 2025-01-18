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«Синтез» получил второй проигрыш в ватерпольной Суперлиге

В повторном матче девятого тура ватерпольной Су...

Пресс-служба «КОС-Синтез»

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В повторном матче девятого тура ватерпольной Суперлиги казанский «КОС-Синтез» в Волгограде проиграл местному «Спартаку» со счётом 9:10. Предыдущий матч завершился победой казанцев со счётом 11:4, но в повторной встрече рисунок игры изменился. Волгоградцы сумели взять реванш.

Первая четверть началась с гола капитана гостей Сергея Лисунова, но вскоре хозяева выровняли счёт. Перед концом первой четверти волгоградцы вышли вперёд, и этот перевес сохранился до окончания периода. Во втором периоде борьба оставалась напряженной, обе команды вели борьбу за лидерство, но к концу второго отрезка матча «Спартак» сумел увеличить своё преимущество.

Третья четверть оказалась ключевой: волгоградцы четырежды успешно играли в большинстве, доведя счёт до 9:5. Казанские игроки пытались сократить разрыв, но их усилия принесли лишь частичный успех. В четвертой четверти «КОС-Синтез» сократил отставание до минимального, но избежать поражения не удалось.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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