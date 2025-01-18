«Синтез» получил второй проигрыш в ватерпольной Суперлиге
Пресс-служба «КОС-Синтез»
В повторном матче девятого тура ватерпольной Суперлиги казанский «КОС-Синтез» в Волгограде проиграл местному «Спартаку» со счётом 9:10. Предыдущий матч завершился победой казанцев со счётом 11:4, но в повторной встрече рисунок игры изменился. Волгоградцы сумели взять реванш.
Третья четверть оказалась ключевой: волгоградцы четырежды успешно играли в большинстве, доведя счёт до 9:5. Казанские игроки пытались сократить разрыв, но их усилия принесли лишь частичный успех. В четвертой четверти «КОС-Синтез» сократил отставание до минимального, но избежать поражения не удалось.
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