«С таким составом команде будет сложно»: Слуцкий поделился мнением о предстоящих играх «Рубина» в новом сезоне

Леонид Слуцкий отметил сильное влияние новичков «Рубина» на результат в новом сезоне

Бывший главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» поделился своими ожиданиями, как выступит казанский клуб в РПС после возвращения из первенства Первой лиги.

Он отметил, что, по его мнению, «Рубин» станет еще активнее на трансферном рынке. Бывший тренер считает, что с приходом Даку, Вуячича и Иву все не закончится - он думает, что появятся еще иностранцы, так как еще есть легионерские места.

Мужчина заявил, что с таким составом команде будет сложно в премьер-лиге, а от того, как проявят себя иностранцы, будет зависеть окончательное место команды в турнирной таблице.

Напомним, что Леонид Слуцкий был главным тренером «Рубина» с 2019 по 2022 год. Команда под его руководством в сезоне 2020/21 заняла четвертое место в турнирной таблице и попала в квалификацию Лиги Конференций.