Рустам Минниханов в неформальной остановке встретился со старшим

Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с государственным советником республики Минтимером Шаймиевым в неформальной обстановке — на природе. Совместный снимок с этой встречи глава региона разместил в своём Telegram-канале.

На опубликованном фото Минниханов запечатлён в момент рукопожатия с Шаймиевым. Оба были одеты в повседневную спортивную одежду: Минниханов — в костюм болотного цвета и кроссовки, а Шаймиев — в джинсы, кофту, кепку и также в кроссовках.

В подписи к снимку Минниханов отметил, что провёл время с человеком, которого считает старшим и уважаемым наставником.

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