Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Рустам Минниханов в неформальной остановке встретился со старшим

На опубликованном фото Минниханов запечатлён в ...

Рустам Минниханов

Подписаться на Дзен.канал

Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с государственным советником республики Минтимером Шаймиевым в неформальной обстановке — на природе. Совместный снимок с этой встречи глава региона разместил в своём Telegram-канале.

На опубликованном фото Минниханов запечатлён в момент рукопожатия с Шаймиевым. Оба были одеты в повседневную спортивную одежду: Минниханов — в костюм болотного цвета и кроссовки, а Шаймиев — в джинсы, кофту, кепку и также в кроссовках.

В подписи к снимку Минниханов отметил, что провёл время с человеком, которого считает старшим и уважаемым наставником.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделили 870 млн рублей на льготный лизинг оборудования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Интересное в Казани

23 часа назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

писька у тараканов

Новости Казани

день назад

В казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" началась эвакуация

Не у нас

13 часов назад

Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

ремонт электродвигателей цена в Москве

Не у нас

13 часов назад

В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

Не у нас

день назад

Протоиерей рассказал, что будет, если не сойдет Благодатный огонь

Новости Казани

13 часов назад

В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

Лонгриды

12 часов назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?
Новости Татарстана
55 минут назад

Жителям Татарстана рассказали, как сэкономить на путешествии поездом

Железнодорожный транспорт остаётся одним из сам...

Не у нас

5 минут назад

Ученые назвали самое лучшее время для здорового сна

Новости Казани

час назад

Подвальное укрытие в Казани попало под «приватизацию» частников

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов в неформальной остановке встретился со старшим

Не у нас

час назад

В Финляндии нашли гиганта микромира
Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин прод...
Новости Казани
20 часов назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей

Не у нас

13 часов назад

Медицинская тайна века: эпидемия, заставившая человечество уснуть

Не у нас

13 часов назад

В Кембридже расшифровали уникальный текст о Мерлине и короле Артуре

Не у нас

13 часов назад

В Антарктиде нашли черные саркофаги с пугающим посланием
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

От камерного ужина до пышного праздника: где и как сыграть свадьбу в Казани в 2025 году