Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя и Каравона

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения двух национальных праздников — Сабантуя и Каравона. Эти события станут важной частью культурной жизни республики и, как всегда, соберут множество гостей.

Сабантуй

Главный Сабантуй в Казани пройдёт 21 июня. В Набережных Челнах его отметят неделей раньше — 14 июня. А в сельских районах республики праздник состоится 7 и 8 июня.

Сабантуй — традиционный праздник завершения весенних полевых работ. Он помогает сохранить культурные корни и объединяет людей.

Каравон

Праздник Каравон назначен на 24 мая. Его проведут в селе Никольское Лаишевского района. Это ещё одна возможность познакомиться с богатой историей и традициями Татарстана.

Подготовка к мероприятиям уже идёт — власти обещают, что всё пройдёт на высоком уровне.