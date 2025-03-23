Новости Татарстана
· 16+ · Диана Вагапова

Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя и Каравона

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты...

фото: Татаринформ

Подписаться на Дзен.канал

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения двух национальных праздников — Сабантуя и Каравона. Эти события станут важной частью культурной жизни республики и, как всегда, соберут множество гостей.

Сабантуй

Главный Сабантуй в Казани пройдёт 21 июня. В Набережных Челнах его отметят неделей раньше — 14 июня. А в сельских районах республики праздник состоится 7 и 8 июня.

Сабантуй — традиционный праздник завершения весенних полевых работ. Он помогает сохранить культурные корни и объединяет людей.

Каравон

Праздник Каравон назначен на 24 мая. Его проведут в селе Никольское Лаишевского района. Это ещё одна возможность познакомиться с богатой историей и традициями Татарстана.

Подготовка к мероприятиям уже идёт — власти обещают, что всё пройдёт на высоком уровне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

ИИ за два дня решил задачу, на которую ученым потребовалось 10 лет

Интересное в Казани

день назад

Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам

чем вывести борщевик на участке самостоятельно в домашних условиях

Новости Казани

день назад

На поролоновом заводе в Марий-Эл пожар: дым виден в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

На чем бизнес теряет деньги и как это предотвратить: конференция по безопасности в Казани

расценки на укладку керамогранита на пол в Москве

Новости Казани

2 часа назад

Казанцы саркастически прокомментировали очередной перенос открытия термы «Пляж»

Новости Татарстана

день назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Не у нас

21 час назад

ИИ научился взламывать пароли. Как обезопасить свои данные?

Новости Казани

18 часов назад

Небо над Казанью снова закрыли

Новости Татарстана

день назад

Жители Татарстана стали чаще ездить в Белоруссию – Т2
Новости Казани
3 дня назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Не у нас

22 минуты назад

Сколько тратят россияне в разных возрастных категориях?

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя и Каравона

Новости Казани

2 часа назад

Насколько эффективна программа переобучения в Татарстане?

Новости Казани

3 часа назад

В Казани рейс в Хургаду отложили на 12 часов
В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
2 дня назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Новости Казани

4 часа назад

Казань заняла 46 место в мировом рейтинге по дороговизне недвижимости

Не у нас

17 часов назад

ИИ от Google научился превращать сложные исследования в аудио-подкасты

Новости Казани

19 часов назад

В Татарстане ожидается увеличение турпотока до 5%
Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани