Рустам Минниханов исполнит мечты четырех детей из Татарстана

Раис Татарстан Рустам Минниханов планирует оказать помощь 4-м татарстанским детям в исполнении мечт. Об этом стало известно из телеграм-канала главы республики.

Первым автором открытки с желанием стал Дмитрий из Заинска, который мечтает встретиться с игроками хоккейного клуба «Ак Барс». Раяз из Богатых Сабов выразил желание получить телескоп на Новый год.

Следующая открытка, взятая Миннихановым с елки, принадлежала Матвею из Казани, который выразил желание посетить Кавказские горы. И последний мальчик - Амир хотел бы на праздник получить умную колонку.