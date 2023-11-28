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Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана»

Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана»

secretmag.ru

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Екатерина Мизулина в рамках встречи со студентами из Пскова ответила на вопрос, связанный с новым сериалом «Слова пацана». Сериал посвящен казанским криминальным группировкам конца 1980-х.

Мизулина заявила, что сериал она еще не смотрела, но обязательно посмотрит. Она добавила, что жалоб на фильм пока не поступало.

Кроме того в своем телеграмм канале Мизулина добавила, что большая часть ее аудитории солидарна с псковскими студентами и считают, что из восьмисерийного фильма можно вычерпать много поучительного.

Стоит отметить, что сериал «Слово пацана» проверит Роскомнадзор на соответствие традиционным требованиям.

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