Разогреет до 26: в Татарстане на выходных ожидается потепление

В Татарстане ожидается потепление в выходные 15 и 16 июля

Татарстан на этих выходных окажется под влиянием пониженного атмосферного давления. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 9-16 градусов тепла.

В выходные по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди, северный и северо-восточный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду.

Днем 15 июля воздух прогреется до 20-26 градусов тепла. В ночное время суток температура воздуха составит 11-16 градусов. В воскресенье, 16 июля, будет чуть прохладнее - столбики термометров покажут 19-24 градуса.