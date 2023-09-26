Раньше выходило 120 тысяч: в Татарстане сократили гранты для учителей за олимпиадников

В Татарстане уменьшили гранты для учителей за подготовку олимпиадников

Стало известно о сокращении выплат грантов учителям в Татарстане за подготовку победителей Всероссийской олимпиады школьников. Эта информация следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Напомним, что ранее грант выплачивали ежемесячно в течение года. В сумме выходило 120 тысяч рублей. Теперь выплата будет единовременно и составит 86 тысяч рублей.

Отмечается. что выплачивать грант будут за каждого обучающегося призера или победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.