С 10 ноября в Татарстане закрывается навигация для маломерных судов

В Татарстане с 10 ноября завершается навигационный период для маломерных судов. Об этом напомнили инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ в ходе профилактического рейда на Волге, где они встретили рыбаков и других судовладельцев.

Руководитель патрульной группы № 2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Марат Ганеев посоветовал татарстанцам своевременно завершить сезон и подготовить плавсредства к зимовке. Рыбаки, с которыми пообщались инспекторы, заверили, что соблюдают правила безопасности. Один из них, Роман Галимуллин, призвал товарищей не рисковать жизнью ради минутного удовольствия и помнить о семьях, которые ждут их дома.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова напомнила, что выходить на воду в туман строго запрещено. Перед выходом необходимо проверить техническое состояние судна и наличие спасательных жилетов по числу пассажиров.

С начала года на водных объектах Татарстана погибли 67 человек, включая шестерых детей. В инцидентах с маломерными судами за навигацию погибли восемь человек, еще 12 удалось спасти.