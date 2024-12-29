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Пустое сливочное масло купили татарстанцы на ярмарке в Челнах

В Набережных Челнах на одной из ярмарок, распол...

chelny-izvest.ru

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В Набережных Челнах на одной из ярмарок, расположенной на ипподроме, покупатели столкнулись с неожиданной проблемой: приобретая сливочное масло весом 300 граммов, они обнаружили, что внутри упаковки имеется пустота. Масло, произведенное в Высокогорском районе Татарстана, оказалось с «дырой» в середине, что вызвало недоумение у клиентов.

После того как несколько покупателей обратились с жалобами на горячую линию комбината, производитель оперативно отреагировал и объяснил случившееся. По информации пресс-службы комбината, ошибка произошла в процессе автоматической упаковки: при переворачивании контейнера масло растеклось по стенкам упаковки, образуя пустую прослойку. Затем продукция была помещена в морозильную камеру, что способствовало образованию пустоты в центре упаковки.

Представители «ЕлМай» заверили, что такой случай стал исключением, и приняли меры для предотвращения повторения инцидента. Они также пообещали пострадавшим покупателям предоставить компенсацию в виде новой пачки масла. Для этого комбинат запросил информацию о местах проживания жалобщиков, чтобы доставить компенсацию.

Молочный комбинат сообщил, что активно работает над улучшением качества своей продукции, проводя модернизацию оборудования. Несмотря на высокий уровень автоматизации на производстве, сбои, как и в любом процессе, все же случаются, и компания готова оперативно решать возникающие проблемы, чтобы удовлетворить потребности потребителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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