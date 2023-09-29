Просят сохранять спокойствие: в Татарстане будут включены системы оповещения

МЧС в октябре 2023 года проведет плановую проверку системы оповещения в Татарстане

В Татарстане МЧС разослало жителям республики СМС-сообщения, которые содержат предупреждения о том, что 4 октября в регионе будут проводить плановую проверку оповещения граждан с запуском звуковых сирен. Всех жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что последний раз комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Татарстане планировали запустить 1 марта. Плановое мероприятия проводится ежегодно в марте и в октябре.

Однако, было принято решение перенести сроки проведения проверок из-з хакерских атак 22 и 28 февраля, когда по каналам теле- и радиовещания была распространена ложная информация об угрозе воздушной опасности.