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Привез полный медальный комплект: спортсмен Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо

Чемпионом мира по тхэквондо стал 18-летний житель Набережных Челнов
Привез полный медальный комплект: спортсмен Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо

pixabay

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Житель Набережных Челнов Рахим Хуснутдинов вернулся приехал из Казахстана, где проводился чемпионат мира по тхэквондо. Молодой человек привез полный медальный комплект. Спортсмен с составе сборной завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

У 18-летнего Рахима Хуснутдинова первые места по спаррингам и спецтехнике, второе место он получил в командных турах, а третье - в личном спарринге. Чемпион является воспитанником клуба «Дельта» из Набережных Челнов. Восемнадцать спортсмену исполнилось в день завершения соревнования.

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