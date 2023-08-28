Привез полный медальный комплект: спортсмен Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо

Чемпионом мира по тхэквондо стал 18-летний житель Набережных Челнов

Житель Набережных Челнов Рахим Хуснутдинов вернулся приехал из Казахстана, где проводился чемпионат мира по тхэквондо. Молодой человек привез полный медальный комплект. Спортсмен с составе сборной завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

У 18-летнего Рахима Хуснутдинова первые места по спаррингам и спецтехнике, второе место он получил в командных турах, а третье - в личном спарринге. Чемпион является воспитанником клуба «Дельта» из Набережных Челнов. Восемнадцать спортсмену исполнилось в день завершения соревнования.