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· Полина Модестова

Примут участие больше 200 человек: в Казани проходит турнире по плаванию «Победим вместе»

Более 200 спортсменов с ОВЗ примут участие в турнире по плаванию «Победим вместе» в Казани
Примут участие больше 200 человек: в Казани проходит турнире по плаванию «Победим вместе»

Комитет физической культуры и спорта

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В Казани сегодня, 5 октября, стартовал юбилейный турнир по плаванию для спортсменов с ОВЗ «Победим вместе». В соревнованиях принимают участие больше 200 человек из 38 регионов России и четырех стран: Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Италии. Турнир проводится по правилам Специальном Олимпиады.

Самый юный пловец - Денис Шевчук. Ему восемь лет и приехал он в Казань из Москвы. Самый же возрастной спортсмен - Степан Безруков из Нижнего Новгорода, ему 40 лет. Присоединились к соревнования и титулованные спортсмены, среди которых чемпионка Европы Наталья Николаева, двукратная победительница европейского первенства и бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратная победительница Панамериканских игр Софья Алешина и 22-кратный чемпион Панамериканских игр, чемпион Европы Алексей Дегтярев.

Турнир проходит в бассейне «Буревестник» сегодня в 19 утра прошла церемония открытия, и теперь, в 10:30 и 14:00 до 7 октября, будут проводиться заплывы.

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