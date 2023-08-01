Перерасчет пенсий ожидает 250 тысяч жителей Татарстана с 1 августа

Социальный фонд Татарстана с 1 августа будет проводить беззаявительный перерасчет страховых пенсий большее 250 тысячи работавших в 2022 году пенсионеров. Отмечается, что корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодателями управились страховые взносы. Помимо того, выплату будут увеличены получателями пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, которые не были учтены ранее при назначении выплат.

Глава Отделения Социального фонда РТ Эдуард Вафин рассказал, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, перерасчет в августе зависит от размера заработной платы пенсионера. Он также отметил, что здесь необходимо учитывать и то, что заработная плата, как и страховые взносы, у всех работающих пенсионеров разные. В связи с этим августовская прибавка носит индивидуальный характер.