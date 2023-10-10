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Поразил жюри своим невероятным талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Оперная певица из Казани исполнила арию Nessun Dorma и прошла в шоу «Голос» в Германии
Поразил жюри своим невероятным талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

pixabay

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Оперная певица Татарстана Алина Замалиева, проживающая на данный момент в Швейцарии, смогла пройти «слепые прослушивания» телешоу «Голос» в Германии. Девушка поразил всех жюри своим невероятным талантом.

В интервью ТНВ участника шоу рассказала, что к ней не только повернулись все судьи во время исполнения, но и зрители выразили восхищение, аплодируя стоя.

На проекте Алина Замалиева исполняла арию Nessun Dorma («Пусть никто не спит») из последнего акта оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Среди всех наставников девушка выбрала братьев Каулин из группы Tokio Hotel.

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