Попросила оправдания: экс-глава Спурт Банка Даутова выступила с последним словом в суде

Экс-глава Спурт Банка Даутова выступила с последним словом в суде и попросила оправдания

Экс-глава Спурт Банка Евгения Даутова выступила в суде с последним словом, во время чего попросила оправдать ее по всем вмененным ей преступления.

Напомним, что Даутова обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с 2013 по 2017 года, выполняя управленческие функции в бланке, она злоупотребляла полномочиями и выдавала необеспеченные кредиты себе и одиннадцати аффилированным организациям. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму, превышающую 890 миллионов рублей, считает обвинения.

Всего в уголовном деле три эпизода: два по части 1 статьи 201 УК РФ и один по части 2 статьи 201 УК РФ. Гособвинение предложило освободить Евгению Даутову от наказания по двум эпизодам за истечением сроков давности, а по третьему эпизоду назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима. Обвиняемая вину не признает.

В своем последнем слове Даутова заявила, что невозврат кредитов в банк произошел не из-за ее действий, а из-за банкротства ГК «КЗСК», которое наступило в связи с валютным кризисом 2014 года, сообщает «Бизнес Онлайн».