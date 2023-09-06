Новости Татарстана
· Полина Модестова

Попросила оправдания: экс-глава Спурт Банка Даутова выступила с последним словом в суде

Экс-глава Спурт Банка Даутова выступила с последним словом в суде и попросила оправдания
Попросила оправдания: экс-глава Спурт Банка Даутова выступила с последним словом в суде

pixabay

Подписаться в Telegram

Экс-глава Спурт Банка Евгения Даутова выступила в суде с последним словом, во время чего попросила оправдать ее по всем вмененным ей преступления.

Напомним, что Даутова обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с 2013 по 2017 года, выполняя управленческие функции в бланке, она злоупотребляла полномочиями и выдавала необеспеченные кредиты себе и одиннадцати аффилированным организациям. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму, превышающую 890 миллионов рублей, считает обвинения.

Всего в уголовном деле три эпизода: два по части 1 статьи 201 УК РФ и один по части 2 статьи 201 УК РФ. Гособвинение предложило освободить Евгению Даутову от наказания по двум эпизодам за истечением сроков давности, а по третьему эпизоду назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима. Обвиняемая вину не признает.

В своем последнем слове Даутова заявила, что невозврат кредитов в банк произошел не из-за ее действий, а из-за банкротства ГК «КЗСК», которое наступило в связи с валютным кризисом 2014 года, сообщает «Бизнес Онлайн».

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Интересное в Казани

день назад

Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года

обратный звонок тараканы за 30 секунд

Новости Казани

5 часов назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

гликолевый пилинг цена в Москве

Новости Казани

час назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Новости Казани

21 час назад

Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»

Новости Казани

2 часа назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

день назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Казани
день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Важное в РТ

49 минут назад

Рынок продаж новых авто поделили восемь марок

Интересное в Казани

день назад

Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года

Новости Казани

час назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Новости Татарстана

час назад

Попросила оправдания: экс-глава Спурт Банка Даутова выступила с последним словом в суде

Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад
Новости Татарстана
44 минуты назад

Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад

Новости Татарстана

2 часа назад

Участники СВО и их дети получат новую важную льготу

Новости Казани

2 часа назад

Есть Каннский, будет и казанский: в Казани прошла церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино

Новости Казани

2 часа назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон
Интересное в Казани
5 дней назад

Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица