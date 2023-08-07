Погибли трое, включая ребенка: в Татарстане произошло страшное смертельное ДТП с трактором

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с участием трактора 6 августа в Татарстане

Прошлой ночью в Татарстане произошло смертельное ДТП на дороге, проходящей от Арска в Большую Атню. Стало известно, что автомобиль марки LADA столкнулся с трактором. В результате жертвами происшествия стали три человека, среди которых один - ребенок в возрасте пяти лет.

В МВД по РТ рассказали, что ДТП имело место 6 августа в 21:0 на 29-м километре трассе Арск - Большая Атня.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что, по предварительным данным, безопасную скорость и дистанцию не выбрал водитель автомобиля LADA. Он совершил столкновение с трактором в составе прицепа, который в этом момент двигался по трассе с выключенными внешними световыми приборами. В результате погибли три человека, среди которых один ребенок.