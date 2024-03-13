Под Казанью столкнулись «Камаз» и внедорожник, водитель скончался
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В результате аварии в Лаишевском районе Татарстана один человек погиб. Инцидент произошел рядом с селом Сокуры, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и внедорожник. Видеозапись происшествия была опубликована в телеграм-канале Mash Iptash.
Позднее стало известно, что водитель внедорожника, 57-летний арбитражный управляющий из Казани Самат Зиганшин, скончался. Он купил автомобиль три месяца назад. За последние два месяца ему выписали семь штрафов за превышение скорости.
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