Под Казанью столкнулись «Камаз» и внедорожник, водитель скончался

В результате аварии в Лаишевском районе Татарстана один человек погиб. Инцидент произошел рядом с селом Сокуры, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и внедорожник. Видеозапись происшествия была опубликована в телеграм-канале Mash Iptash.





По данным канала, в результате сильного удара водитель легкового автомобиля был заблокирован в салоне, автомобиль загорелся. Свидетели происшествия извлекли мужчину, а автомобиль потушили. Водитель грузовика "КамАЗ" не пострадал.Позднее стало известно, что водитель внедорожника, 57-летний арбитражный управляющий из Казани, скончался. Он купил автомобиль три месяца назад. За последние два месяца ему выписали семь штрафов за превышение скорости.