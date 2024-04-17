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Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»

Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»

pixabay.com

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Начальные отборочные туры детского конкурса проводятся в городах и районах республики. В конкурсе участвуют девочки от 5 до 12 лет, которые представляют себя на сцене в трёх конкурсных выступлениях: «Визитка», «Презентация таланта» и «Танцевальный общий номер». Главным критерием оценки является индивидуальное творческое выступление в любом жанре (песня, танец, спортивный номер, сценка, стихи, рисование, оригинальный жанр или другое). Обязательным является выступление с презентацией родного края, рассказом о себе, своей семье и увлечениях. Конкурсные выступления завершает общий танец конкурсанток, где оценивается пластика, чувство ритма и артистизм.

Финал конкурса - это детский праздник, где конкурсные выступления девочек сопровождаются яркими номерами юных артистов-мальчиков, детских творческих коллективов и победительниц предыдущих конкурсов, добившихся успехов на российском и международном уровнях.

Победительницы Республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан» достойно представляют республику на самых престижных российских и международных фестивалях талантов, конкурсах красоты и fashion-проектах. Наши талантливые девочки ежегодно становятся победительницами самых престижных фестивалей и конкурсов красоты и талантов.

Приглашаем девочек от 5 до 12 лет принять участие в отборочном туре XXIII Республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2024» 0+.

Для участия в отборочном туре необходимо подготовить творческий номер в любом жанре в костюме, соответствующем номеру, не более 1,5 минут.

Заключительный отборочный тур состоится 21 апреля 2024 г. по адресу: г. Казань, ТЦ «МЕГА» (Пр. Победы, 141).

  • Начало регистрации в 11.00 часов. Начало работы жюри в 12.00 часов.

Тел: : (843) 528-30-30; + 7 (987) 29-010-29 (0+)

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