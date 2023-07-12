Обозначили возможность объезда: в Татарстане перекроют участок трассы из-за велогонок

В Татарстане 23 июля участок трассы Р239 перекроют из-за велогонок Tour de Tatarstan

В Татарстане в следующее воскресенье, 23 июля 2023 года, будет приостановлено движение по трассе Р239 Казань-Оренбург. Связано это с проведением всероссийских соревнования по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk.

Отмечается, что трасса будет перекрыта 23 июля 2023 года с 6 часов утра до 14:00 на участке 249-256 км. Во время велогонки для автомобилистов организуют объезд по маршруту Альметьевск - Лениногорск и Альметьевск - Чупаво. Схема перекрытия и объезда была опубликована ведомством, посомтреть ее можно здесь.

Когда соревнования по шоссейным велогонкам завершится, то движение будет восстановлено в штатном режиме.