Оборот общепита в Татарстане с января по ноябрь 2024 года поднялся на 8,3%
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В течение первых 11 месяцев 2024 года доходы сектора общественного питания в Татарстане поднялись на 8,3%, достигнув уровня в 72,3 миллиарда рублей, согласно данным Татарстанстата.
Эти показатели включают деятельность ресторанов, баров, кафе, столовых, а также фирм, занятых в области доставки готовой пищи.
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