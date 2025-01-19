Оборот общепита в Татарстане с января по ноябрь 2024 года поднялся на 8,3%

В течение первых 11 месяцев 2024 года доходы сектора общественного питания в Татарстане поднялись на 8,3%, достигнув уровня в 72,3 миллиарда рублей, согласно данным Татарстанстата.





В ноябре доход составил 7,1 миллиарда рублей, что на 4,3% уступает показателю октября, который оказался самым высоким за год и составил 7,3 миллиарда рублей.Эти показатели включают деятельность ресторанов, баров, кафе, столовых, а также фирм, занятых в области доставки готовой пищи.