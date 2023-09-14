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Обеспечит обход Казани: в декабре 2023 года будет открыто движение по трассе М-12

В Татарстане движение по трассе М-12 будет открыто в конце декабря 2023 года
Обеспечит обход Казани: в декабре 2023 года будет открыто движение по трассе М-12

Юлия Марченко

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Уже в конце декабря этого года будет запущено движение по федеральной трассе М-12 «Москва — Казань», сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Госсовету РТ сегодня, 14 сентября.

Раис республики заявил, что по инициативе Владимира Путина реализуются крупные федеральные инфраструктурные проект, которые позволяют создавать новые логические маршруты, соединять регионы и придавать дополнительный импульс развитию межрегиональной кооперации. В этом году, уже в конце декабря, будет запущено движение по трассе М-12 и новому трехкилометровому мосту через Волгу, который обеспечит обход Казани. В результате дорога из Казани в Москву будет занимать 6,5 часов.

Он также добавил, что в республике сейчас строится трасса М-7, которая пойдет в обход Набережных Челнов и Нижнекамска с мостом через Каму и дальнейшей реконструкцией участка от Челнов до границы с Башкортостаном. Это позволит решить проблемы перегруженности транспортной инфраструктуры камской агломерации.

Еще одна задача на следующий, 2024, год — это строительство дороги, которая соединит Алексеевск и Альметьевск, с ее вводом на федеральную трассу Казань Оренбург.

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