"О проектах говорили уже давно": глава минтранса РТ рассказал, свяжут ли Челны и Казань железной дорогой

Главе Минтранса напомнили о необходимости связать Челны и Казань железной дорогой

Главе Минтранса РТ Фариту Ханифову напомнили о необходимости связать железнодорожными путями Казань и Набережные Челны. С данным вопросом выступит депутат от Набережных Челнов Николай Атласов на сессии Госсовета РТ.

Он отметил, что о проектах, в рамках которых будут связаны Набережные Челны с Казанью, а также Альметьевск с Казанью ж/д транспортом говорили уже давно и поинтересовался, будут ли они как-то реализовываться в республике.

Фарит Ханифов рассказал, что уже была подготовлена проектно-сметная документация скоростной магистрали Москва-Казань - проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы и ждет своего часа. С его слов, все зависит от старта именно этого проекта, передает chelny-biz.ru. Он рассказал, что также готовы концептуальные решения по железной дороге Самара- Ульяновск-Казань, которая двигается еще дальше Челнов.