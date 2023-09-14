«Необходимо заниматься перевоспитанием»: глава минобрнауки РТ не поддержка пятидневки в школах

Глава Минобрнауки РТ не поддержал введение пятидневок в школах из-за большой нагрузки

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время выступления в Госсовете РТ заявил, что он выступает за шестидневную учебную неделю. При этом напомним, что каждая школа сама принимает окончательное решение о введении пятидневной или шестидневной учебной недели.

Глава ведомства заявил, что на детей очень большая нагрузка, так как при переходе на пятидневный режим обучения с сохранением той нагрузки, что рассчитана на шесть дней, то каждый день у ребят по 6–7 уроков. В результате дети очень устают.

Ильсур Хадиуллин также призвал исходить из культурных и национальных особенностей семей и напомнил, что в РТ открываются классы, в которых углубленно изучают разные предметы.

«Как можно углубиться в предметы, если мы сокращаем количество часов?» - задается он вопросом.

Глава ведомства считает, что необходимо заниматься перевоспитанием тех людей, которые считают необходимостью переход на пятидневку, так как через время они могут предложить перейти на четыре или даже три дня.