Необходимо выяснить причину обмеления: «Флот РТ» не менял маршруты из-за обмеления Волги

«Флот РТ» не менял маршруты из-за обмеления Волги и других рек в 2023 году

Гендиректор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин сообщил, что компания не меняла расписание речных перевозок в связи с обмелением рек. Он отметим, что судна ходят по тем маршрутам, где есть вода, но, несмотря на это, последствия все равно ощущаются: некоторые судна с подводными крыльями, осадка - 2,2 метра, в причалам иногда подойти не удается и приходится их менять.

Со слов Романа лизалина, обмеление рек оказывает негативное влияние на отрасль в целом. К примеру, растет себестоимость перевозок, в первую очередь, на грузовых крупнотоннажных судах, которым действительно приходится менять маршруты и причалы, передает rt.rbc.ru. Лизалин считает, что необходимо выяснить, по какой причине в других регионах вода есть, а в Куйбышевском водохранилище - нет.

Напомним, что в минтранспорта РТ 28 сентября сообщили, что из-за низкого уровня Куйбышевского водохранилища были отменены рейсы скоростных судов до Тетюш. В пресс-службе Росводресурсов ранее рассказали, что в период с мая по сентябрь 2023 года был зафиксирован рекордно низкий объем притока воды в водохранилища каскада на Волге и Каме за 22 года.