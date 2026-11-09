Т2 оценил фудтех-проекты школьников из Татарстана

T2, российский оператор мобильной связи, снова выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата для школьников «Ключ» в Казани. В 2026 году событие посвящено агротехническим разработкам и фудтеху. Представители Т2 оценили лучшие идеи в собственной номинации под названием «Другие правила. Новый уровень цифровизации».

Кейс-чемпионат «Ключ» представляет собой командное соревнование, в ходе которого ученики 9-11 классов предлагают технологичные решения реальных производственных и бизнес-задач. Тема чемпионата в этом году – «Накормить будущее: агротех и фудтех от поля до стола». Участникам предстояло решить кейсы, связанные с важной в масштабах страны темой продовольственной безопасности и пищевого производства. Жюри оценивало работы по нескольким критериям, которые включали оригинальность идеи и глубину анализа рынка. При этом командам предстояло описать измеримый эффект своего решения и сделать его реализуемым на практике.

В рамках кейс-чемпионата оператор Т2 учредил собственную номинацию «Другие правила. Новый уровень цифровизации». Проекты оценивались с точки зрения нестандартного подхода к разработке проектов с использованием современных технологий. Один из ключевых критериев оценки со стороны Т2 – смелость идеи и готовность бросить вызов существующим практикам.

Победителем в спецноминации Т2 в этом году стала казанская команда «Интрапренеры». Участники разработали веб-сервис для кофеен-пекарен, который помогает планировать выпуск продукции и принимает решения по остаткам. В состав команды вошли Альберт Фаткуллин, Эдгар Ярусов, Артемий Веснянкин и Роман Шилов. Они смогли обосновать экономическую актуальность своей разработки и отдельно подчеркнули, что цифра в проекте помогает принять решение, которое всегда остается за человеком.

Победителями в общем зачете кейс-чемпионата «Ключ» в Казани стали сразу две команды. Жюри отметило проект роботизированного мониторинга здоровья растений в теплицах от команды «WIN-WIN». Столько же баллов получила команда «Ерундопель» с похожим проектом – ребята презентовали проект цифрового двойника теплицы для прогнозирования микроклимата и расхода энергоресурсов.

Поддержка кейс-чемпионатов и других мероприятий для школьников и студентов – одно из важных направлений для Т2. Участники получают возможность практиковаться в решении реальных задач бизнеса и получить оценку от признанных экспертов области. Мобильный оператор при этом создает практико-ориентированную среду и помогает молодежи выстраивать собственную траекторию профессионального развития.