Новости Татарстана
· Полина Модестова

Небо озарилось разными цветами: жители Татарстана заметили северное сияние над селом Азеево

Жители села Азеево в Татарстане заметили северное сияние
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Жители села Азеево Агрызского района запечатлели редкое явление - они заметили, что ночью небо озарилось разными цветами. В сети также распространились красочные снимки северного сияния.

Ильсур Абдуллин, любитель-астроном, рассказал «Татар-информу», с чем связано появление столь редкого явления над Татарстаном. С его слов, северное сияние появляется от солнечного ветра и чем он сильные, тем ярче и северное сияние - оно полностью зависит от его мощности.

Напомним, что ранее, в марте 2023 года, небо над Агрызом уже озарялось разными цветами. Ильсур Абдуллин добавил, что северное сияние связано с солнечным циклом. При максимальной солнечной активности северное сияние наиболее часто видно, нежели в тихие дни солнечной активности.

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