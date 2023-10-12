Не будет работать телевидение: на радиотелецентре Казани проведут профилактические работы

В Казани 16 октября несколько часов не будут работать программы радио и ТВ

В Казани на радиотелецентре 16 октября проведут плановые профилактические работы.

В связи с этим с двух часов ночь до 11 часов утра 16 октября будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного и аналогового (АО ТРК «ТНВ») телевидения, а также FM-радиостанций.

Следить за графиком профилактических работ можно на сайте, а также в кабинете телезрителя. О проведении профилактических работ сообщили в Министерстве цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ.