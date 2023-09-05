Новости Татарстана
· Полина Модестова

На учете стоят две тысячи детей: в Татарстане количество выдаваемых квартир сиротам выросло в три раза

В Татарстане 930 детей-сирот получат жилье в 2023 году
На учете стоят две тысячи детей: в Татарстане количество выдаваемых квартир сиротам выросло в три раза

pixabay

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В Татарстане в этом году планируют обеспечить жильем 930 детей-сирот, которые достигли возраста 18 лет, сообщила заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина.

Она отметила, что количество граждан, которые должны быть обеспечены жильем, увеличивается. На сегодняшний день на учете стоят две тысячи детей. Стоит задача, чтобы очередей на получение квартиры не было. С ее слов, если несколько лет назад нуждающимся давали 300 квартир, то с этого года уже 930.

Алсу Асадуллина также добавила, что в прошлом году квартиры получили 600 детей-сирот. Жилье приобреталось в семи городах Татарстана. При этом, чаще всего дети. оставшиеся без попечительства родителей, не хотят оставаться в своих районах, а переезжают в столицу РТ.

Другая задача в данной работе - сохранение квартир в надлежащем виде. Министр рассказала, что к детям часто подселяются родители, которые были лишены родительских прав и ведут маргинальный образ жизни. Она отметила, что такие мамы и папы губят даже самое новое жилье.

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