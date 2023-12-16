Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

skidki-2023.ru

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На сельхозярмарках в Казани разгорелся настоящий яичный бум. С самого утра люди начали выстраиваться в очереди, чтобы заполучить свежие яйца. Вместе с растущими очередями возникло и недовольство - жители города снова заметили повышение цен и теперь пытаются запастись, пока они не подскочат еще выше. Всего было больше 200 тысяч яиц, но к 8 часам утра на прилавках уже практически не осталось ничего.

На улице Батыршина сегодня было всего две точки продажи яиц, и в обеих цена на высшую категорию подорожала. Однако цены на первую и отборную категорию остались прежними, поскольку их устанавливает Минсельхоз. Таким образом, цены на яйца отборной и первой категорий на сельхозярмарках не должны превышать 105 и 95 рублей соответственно.

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