На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

На сельхозярмарках в Казани разгорелся настоящий яичный бум. С самого утра люди начали выстраиваться в очереди, чтобы заполучить свежие яйца. Вместе с растущими очередями возникло и недовольство - жители города снова заметили повышение цен и теперь пытаются запастись, пока они не подскочат еще выше. Всего было больше 200 тысяч яиц, но к 8 часам утра на прилавках уже практически не осталось ничего.

На улице Батыршина сегодня было всего две точки продажи яиц, и в обеих цена на высшую категорию подорожала. Однако цены на первую и отборную категорию остались прежними, поскольку их устанавливает Минсельхоз. Таким образом, цены на яйца отборной и первой категорий на сельхозярмарках не должны превышать 105 и 95 рублей соответственно.