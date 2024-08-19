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На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Ульяна Александрова

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На текущей неделе уже со вторника в РТ ожидается до +26 градусов и осадки. 20 августа может быть гроза. Об этом говорится в гидрометцентре по Республике Татарстан.

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза. Днем потеплеет до +26 градусов.

22 и 23 августа тоже возможны осадки. Утром в некоторых районах ожидается туман. Температура ночью +12...+17 градусов, днем — + 19...+25 градусов.

В субботу и воскресенье в Татарстане пройдут дожди. В эти дни будет около +19 — 24 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани к 30 августа 2024 года, достроят набережную, начатую в 2023 году. Об этом сообщил глава региональной столицы Татарстана Ильсур Метшин. Как отметил Метшин, набережную начали возводить к 2013 году, однако огромное количество работ и нехватка денег не позволили сделать все быстро.

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