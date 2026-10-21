Новости Казани

Троллейбус № 1 в Казани получит остановку «Улица Большая Крыловка»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С 24 октября на первом троллейбусном маршруте К...

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С 24 октября троллейбусы первого маршрута в Казани начнут останавливаться еще в одном месте — дополнительный пункт появится на улице Мулланура Вахитова. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Новую остановку разместят на участке, который идет в сторону Горьковского шоссе. Она встанет между уже действующими пунктами «Улица Мулланура Вахитова» и «Улица Поперечно-Базарная». Название у нее будет такое — «Улица Большая Крыловка».

Первый троллейбусный маршрут казанцы выбирают особенно часто: он входит в число самых востребованных у горожан. Лишняя точка на пути сделает поездки удобнее для тех, кто живет или работает рядом с Большой Крыловкой.

Это не единственная правка схемы движения за последний месяц. С 17 октября скорректировали маршрут автобуса № 89 — одного из самых популярных в городе. В его путь включили сразу шесть дополнительных остановок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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