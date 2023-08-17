Мот и "Хор Турецкого" выступят на Дне республики в Набережных Челнах

Стало известно, кто выступит на Дне республики в Набережных Челнах. Приглашёнными гостями будут Мот и «Хор Турецкого».

На майдане парка Прибрежный перед гостями мероприятия выступит поп-рэпер Мот и арт-группа «Хор Турецкого».

Отметим, что праздник состоится 30 августа. С 16:30 будет идти театрализованное представление «Родная земля — Татарстан». Еще зрителей ждет дискотека и праздничный салют, запуск которого состоится в 21.00.

