Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Мот и "Хор Турецкого" выступят на Дне республики в Набережных Челнах

Мот и "Хор Турецкого" выступят на Дне республики в Набережных Челнах

tnv.ru

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Стало известно, кто выступит на Дне республики в Набережных Челнах. Приглашёнными гостями будут Мот и «Хор Турецкого».

На майдане парка Прибрежный перед гостями мероприятия выступит поп-рэпер Мот и арт-группа «Хор Турецкого».

Отметим, что праздник состоится 30 августа. С 16:30 будет идти театрализованное представление «Родная земля — Татарстан». Еще зрителей ждет дискотека и праздничный салют, запуск которого состоится в 21.00.

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