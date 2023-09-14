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· Полина Модестова

Минниханов выступил с посланием Госсовету РТ: собрали главные тезисы

Главное из послания Рустама Минниханова Госсовету Татарстана
Минниханов выступил с посланием Госсовету РТ: собрали главные тезисы

rais.tatarstan.ru

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Глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 14 сентября, выступил с ежегодным посланием Госсовету РТ о внутреннем и внешнем положении республики. Мы собрали основные тезисы из послания Раиса Республики:

  • Татарстан является опорным субъектом Российской Федерации, передовым и экономически успешным регионом;
  • Татарстан достойно справляется с серьезными вызовами, с которыми столкнулась вся Россия;
  • С самого начала проведения спецоперации жители Татарстана поддерживают соотечественников и подшефные города Рубежное и Лисичанск. Объем гуманитарной помощи уже превысил четыре тысячи тонн.
  • Патриотизм должен стать нерушимой основой стабильности, формализм в воспитании не допустим. Помимо того, сейчас со стороны Запада, отметил Минниханов, не прекращаются попытки деструктивного воздействия на молодежь нашей страны;
  • Сохранение исторической памяти является нашей святой обязанностью, в связи с чем глава РТ поручил создать в парке Победы в Казани мемориальную зону, которая будет посвящена СВО;
  • Рустам Минниханов поручил ввести в образовательные и воспитательные программы модуль «народные традиции»;
  • Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества, а один из приоритетов - развитие сотрудничества с исламским миром. Глава РТ отметил, что необходимо продолжать укреплять статус республики как площадки для развития межнационального и межрелигиозного диалога;
  • Положительная динамика наблюдается в основных показателях социально-экономического развития РТ;
  • Одна из основных задач - достижение технологического суверенитета, а также формирование экономики предложения, для чего в РТ есть все условия;
  • Продукцию с ОПК необходимо совершенствовать с учетом боевого опыта, который был получен. Выполнение гособоронзаказа в сроки и полном объеме, подчеркивает Минниханов, - личная ответственность руководителей предприятий;
  • Подчеркнута необходимость проработки вопроса по принятию мер повышения антитеррористической защищенности предприятий;
  • В Татарстане следующий год объявляют Годом научно-технологического развития;
  • Одним из приоритетов сейчас является создание благоприятных условий для бизнеса. Рустам Минниханов отметил необходимость выхода на экспорт, а также раскручивание собственных торговых марок;
  • Глава РТ поручил создать новую программу развития нефтегазохимической отрасли на 2025–2030 годы;
  • Урожай, который был собран несмотря на засуху, позволить полностью обеспечить жителей РТ продуктами;
  • Информационная безопасность является крайне важным вопросом, так как количество сетевых атак за год выросла в 7,5 раза;
  • В РТ количество туристов превысило показатель в четыре миллиона человек. Проект по созданию туристического комплекса в Лаишево был поддержан на федеральном уровне;
  • Глава РТ подчеркнул, что главный критерий оценки работы властей - повышение уровня жизни. Он обратил внимание на то, что только в этом году в республике будет построено, реконструировано и отремонтировано 4 070 объектов социально-культурной сферы на 114 миллиардов рублей;
  • Одна из задач на 2024 год - строительство дороги Алексеевск - Альметьевск, а стратегическая задача - соединить трассы М7 и М5 дорогами первой категории;
  • Принято решение о строительстве нового терминала аэропорта «Казань», работа должна быть начата в 2024 году;
  • Минниханов обратил внимание на серьезные вопросы, которые есть к УК. Он поручил муниципалитетам обеспечить жесткий контроль за их деятельностью;
  • Значительные средства направляются на подготовку кадров, так как залог успешного будущего любой страны - совершенствование образования. В ряде районов РТ, отметил глава республики, нет ни одного стобалльника по ЕГЭ, что недопустимо, считает Минниханов;
  • Сквер Учителя будет создан в Казани;
  • Одной из важных задач было выделено сохранение татарского языка и других языков народов республики;
  • Была отмечена проблема нехватки кадров в первичном звене здравоохранения, что приводит к перегрузке имеющегося персонала и негативно влияет на качество оказываемой помощи.
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