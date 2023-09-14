Минниханов выступил с посланием Госсовету РТ: собрали главные тезисы

Глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 14 сентября, выступил с ежегодным посланием Госсовету РТ о внутреннем и внешнем положении республики. Мы собрали основные тезисы из послания Раиса Республики:

Татарстан является опорным субъектом Российской Федерации, передовым и экономически успешным регионом;

Татарстан достойно справляется с серьезными вызовами, с которыми столкнулась вся Россия;

С самого начала проведения спецоперации жители Татарстана поддерживают соотечественников и подшефные города Рубежное и Лисичанск. Объем гуманитарной помощи уже превысил четыре тысячи тонн.

Патриотизм должен стать нерушимой основой стабильности, формализм в воспитании не допустим. Помимо того, сейчас со стороны Запада, отметил Минниханов, не прекращаются попытки деструктивного воздействия на молодежь нашей страны;

Сохранение исторической памяти является нашей святой обязанностью, в связи с чем глава РТ поручил создать в парке Победы в Казани мемориальную зону, которая будет посвящена СВО;

Рустам Минниханов поручил ввести в образовательные и воспитательные программы модуль «народные традиции»;

Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества, а один из приоритетов - развитие сотрудничества с исламским миром. Глава РТ отметил, что необходимо продолжать укреплять статус республики как площадки для развития межнационального и межрелигиозного диалога;

Положительная динамика наблюдается в основных показателях социально-экономического развития РТ;

Одна из основных задач - достижение технологического суверенитета, а также формирование экономики предложения, для чего в РТ есть все условия;

Продукцию с ОПК необходимо совершенствовать с учетом боевого опыта, который был получен. Выполнение гособоронзаказа в сроки и полном объеме, подчеркивает Минниханов, - личная ответственность руководителей предприятий;

Подчеркнута необходимость проработки вопроса по принятию мер повышения антитеррористической защищенности предприятий;

В Татарстане следующий год объявляют Годом научно-технологического развития;

Одним из приоритетов сейчас является создание благоприятных условий для бизнеса. Рустам Минниханов отметил необходимость выхода на экспорт, а также раскручивание собственных торговых марок;

Глава РТ поручил создать новую программу развития нефтегазохимической отрасли на 2025–2030 годы;

Урожай, который был собран несмотря на засуху, позволить полностью обеспечить жителей РТ продуктами;

Информационная безопасность является крайне важным вопросом, так как количество сетевых атак за год выросла в 7,5 раза;

В РТ количество туристов превысило показатель в четыре миллиона человек. Проект по созданию туристического комплекса в Лаишево был поддержан на федеральном уровне;

Глава РТ подчеркнул, что главный критерий оценки работы властей - повышение уровня жизни. Он обратил внимание на то, что только в этом году в республике будет построено, реконструировано и отремонтировано 4 070 объектов социально-культурной сферы на 114 миллиардов рублей;

Одна из задач на 2024 год - строительство дороги Алексеевск - Альметьевск, а стратегическая задача - соединить трассы М7 и М5 дорогами первой категории;

Принято решение о строительстве нового терминала аэропорта «Казань», работа должна быть начата в 2024 году;

Минниханов обратил внимание на серьезные вопросы, которые есть к УК. Он поручил муниципалитетам обеспечить жесткий контроль за их деятельностью;

Значительные средства направляются на подготовку кадров, так как залог успешного будущего любой страны - совершенствование образования. В ряде районов РТ, отметил глава республики, нет ни одного стобалльника по ЕГЭ, что недопустимо, считает Минниханов;

Сквер Учителя будет создан в Казани;

Одной из важных задач было выделено сохранение татарского языка и других языков народов республики;