Минниханов представил новых вице-президентов Академии наук РТ

На торжественном собрании, приуроченном ко Дню российской науки, глава Академии наук Татарстана, Рифкат Минниханов, представил вице-президентов этого ученого учреждения перед членами академии. Передает «БИЗНЕС Online».



В ходе мероприятия, объявили о назначении на новую должность третьего вице-президента Академии наук Татарстана. Им стал бывший министр экономики РТ и проректор Казанского федерального университета, Марат Сафиуллин.

Также руководитель Академии наук РТ огласил имена руководителей, уже назначенных на должности:

Вице-президент по социально-гуманитарному направлению — Айнур Тимерханов ;

; Вице-президент по естественно-научному направлению — Лейсан Абзалилова ;

; Заместитель президента по аналитике, международным и выставочным мероприятиям, а также по работе со СМИ — Рустем Камалов ;

; Заместитель президента по вопросам административно-хозяйственного обеспечения — Дамир Гильмутдинов;

Ранее, в Казани утвердили границы будущего парка аттракционов.