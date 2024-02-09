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Минниханов представил новых вице-президентов Академии наук РТ

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На торжественном собрании, приуроченном ко Дню российской науки, глава Академии наук Татарстана, Рифкат Минниханов, представил вице-президентов этого ученого учреждения перед членами академии. Передает «БИЗНЕС Online».

В ходе мероприятия, объявили о назначении на новую должность третьего вице-президента Академии наук Татарстана. Им стал бывший министр экономики РТ и проректор Казанского федерального университета, Марат Сафиуллин.

Также руководитель Академии наук РТ огласил имена руководителей, уже назначенных на должности:

  • Вице-президент по социально-гуманитарному направлению — Айнур Тимерханов;
  • Вице-президент по естественно-научному направлению — Лейсан Абзалилова;
  • Заместитель президента по аналитике, международным и выставочным мероприятиям, а также по работе со СМИ — Рустем Камалов;
  • Заместитель президента по вопросам административно-хозяйственного обеспечения — Дамир Гильмутдинов;

Ранее, в Казани утвердили границы будущего парка аттракционов.

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