В Казани утвердили границы будущего парка аттракционов

Институт развития города провел работу по межеванию участка в парке Победы в Казани с намерением создать парк аттракционов. Информация о формировании отдельных участков размещена в постановлении исполкома, доступном на официальном сайте администрации города.





Согласно документу, объектом межевания стал участок общей площадью 9,5 гектара на улице Ямашева, расположенный между озером в парке Победы и «Парк Хаусом». В результате проведенных работ были образованы два участка — один общей площадью 8,2 гектара и другой 0,8 гектара, предназначение которых указано как «благоустройство территории». Согласно плану, более маленький участок охватывает береговую линию большого озера и двух небольших водоемов.Планируется строительство нового парка аттракционов между парком Победы и Торговым Центром в замену закрытому в начале 2022 года парку «Кырлай». В августе того же года принято решение о возведении нового парка аттракционов по адресу улица Ямашева.