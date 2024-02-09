В Казани утвердили границы будущего парка аттракционов
kazan.mk.ru
Институт развития города провел работу по межеванию участка в парке Победы в Казани с намерением создать парк аттракционов. Информация о формировании отдельных участков размещена в постановлении исполкома, доступном на официальном сайте администрации города.
Планируется строительство нового парка аттракционов между парком Победы и Торговым Центром в замену закрытому в начале 2022 года парку «Кырлай». В августе того же года принято решение о возведении нового парка аттракционов по адресу улица Ямашева.