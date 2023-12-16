Минниханов поручил обеспечить безопасность в новогодние праздники
Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с призывом обеспечить безопасность и общественный порядок в новогодние праздники.
Основными требованиями являются организация безопасного периметра вокруг новогодних городков, а также обеспечение охраны и контроля на мероприятиях силами частных охранных организаций и подразделений ЧОП. Руководители территорий получили поручение работать совместно с МВД, МЧС, Росгвардией и теми, кто обеспечивает безопасность на коммерческой основе.
"Это не просто формальные требования - это стандарты. Мы живем в сложное время, ведется специальная военная операция. Нам нужно принимать во внимание различных людей и не подвергать упрощению наши обязанности", - подчеркнул Рустам Минниханов.