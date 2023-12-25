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Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

mendeleevskyi.ru

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Раис РТ Рустам Минниханов высказал свое мнение относительно обмеления Волги. Во время пресс-конференции он подчеркнул важность этой проблемы.

Глава региона считает, что Волга является каскадом водохранилищ и электростанций, предназначенных для судоходства и обеспечения питьевой водой. Он подчеркнул, что необходимо комплексное решение относительно уровня воды, чтобы преодолеть данную проблему.

Глава региона также заявил, что миллионы людей страдают из-за текущей ситуации с Волгой, поэтому необходимо активно увеличивать объемы судоходства по этой реке.

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