Местные жители просили об этом: в Иннополисе выбирают участок для строительства храма

В Иннополисе ищут землю для церкви оп просьбе местных жителей

Казанская епархия инициировала строительство православного храма в городе по просьбе местных жителей. Специалистами было подготовлено несколько эскизных проектов и сейчас решается вопрос о выделении земли под строительство храма, сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что в случае положительного решения о выделении земельного участка можно будет уже говорить о сроках строительств ахрама.

Напомним, что митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил Иннополис в апреле 2023 года. Во время визита он встретился не только с главой города Русланом Шагалеевым, но и с местными жителями. На встрече был поднять вопрос строительства православной церкви в будущем.