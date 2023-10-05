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Меньше становится и рождаемость: в Татарстане прогнозируют сокращение числа работоспособной молодежи

Власти Татарстана прогнозируют сокращение числа работоспособной молодежи вдвое к 2030 году
Меньше становится и рождаемость: в Татарстане прогнозируют сокращение числа работоспособной молодежи

Дарья Порсева

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В Татарстане число экономически активной молодежи в возрасте от 15 до 29 лет сократилось с 23,4% в 2017 году до 19,7% в 2022 году. Помимо того, в перспективе до 2030 снизится более чем вдвое численность молодежи работоспособного возраста 25-35 лет. Такие данные приводятся в обновленной госпрограмме Татарстана по развитию молодежной политики в республике. Документ за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина был опубликован на портале правовой информации.

Согласно опубликованным данным, на начало 2023 года в Татарстане проживали больше миллиона человек от 14 до 35 лет, и- которых 234 тысячи - молодежь села, 450 тысяч - работающая молодежь и 203 тысячи - студенты.

Отмечается также, что с 2017 года в регионе вниз идет и показатель рождаемости. У матерей младше 30 лет - на 20%. Сокращается также количество семей с двумя и более детьми.

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