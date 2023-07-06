"Мама упала и уснула": в Челнах обнаружили тело беременной женщины рядом со спящей дочерью

В пригороде Челнов нашли тело 31-летней беременной женщины

В частом доле в селе Новотроицком было обнаружено тело 31-летней женщины, которая на момент гибели была на восьмом месяце беременности. Без признаков жизни ее обнаружил муж, когда вернулся домой после рабочего дня.

Сообщается, что женщина лежала на полу, а рядом с ней спала трехлетняя дочь семейной пары. Она рассказала отцу, что "мама упала и уснула"

Врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, однако точная причина смерти еще не была установлена. Над этим будут работать судмедэксперты. По данному факту межрайонный следственный отдел приступил к проверке.