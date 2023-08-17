Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Девушка из Татарстана стала лучшим водителем России

Девушка из Татарстана стала лучшим водителем России

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Наш Татарстанский водитель такси стал самым быстрым в России

Девушка из Татарстана стала лучшим водителем такси в стране!

Самым лучшим водителем в России на V конкурсе «Лучший водитель такси в России» признали Луизу Бадрееву из Татарстана.

Девушка работает в такси уже 15 лет и в 2019 году уже становилась лучшей в профессии.

Финал конкурса прошёл в Чувашии.

Победители распределились следующим образом:

  • 1 место – Луиза Бадреева из Татарстана – автомобиль «Лада Веста», кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей;
  • 2 место – Николай Карпеченко из Калужской области – 100 тысяч рублей;
  • 3 место – Артур Михайлов из Чувашии – 50 тысяч рублей
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