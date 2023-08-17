Девушка из Татарстана стала лучшим водителем России
Наш Татарстанский водитель такси стал самым быстрым в России
Девушка из Татарстана стала лучшим водителем такси в стране!
Самым лучшим водителем в России на V конкурсе «Лучший водитель такси в России» признали Луизу Бадрееву из Татарстана.
Девушка работает в такси уже 15 лет и в 2019 году уже становилась лучшей в профессии.
Финал конкурса прошёл в Чувашии.
Победители распределились следующим образом:
- 1 место – Луиза Бадреева из Татарстана – автомобиль «Лада Веста», кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей;
- 2 место – Николай Карпеченко из Калужской области – 100 тысяч рублей;
- 3 место – Артур Михайлов из Чувашии – 50 тысяч рублей