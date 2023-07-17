Новости Татарстана
· Елена Лисова

Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут деньги в августе

Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут деньги в августе

Фото: открытые источники

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В августе некоторых пенсионеров в России ждет неприятность: им не придут положенные выплаты. По словам юриста Сергея Петрова, без ежемесячной выплаты могут остаться в следующих ситуациях.

Не придут выплаты инвалидам, если они заблаговременно не обновили информацию о пройденном переосвидетельствовании.
Если пенсионер полгода не снимал средства, не обращался за пенсией, соцработники могут подумать всякое, а потому временно приостановят выплаты до уточнения информации.

Пенсию не получит пенсионер-иностранец, если у него истек срок действия документа, выданного в РФ на право проживания.
Также есть вероятность, что пенсии начислят, но спишут, например, при наличии долгов.

В первых случаях пенсионеру важно обратиться к Соцфонд, чтобы подать нужные документы и не допустить приостановки выплат. Во втором случае обращаться придется уже к судебным приставам.

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