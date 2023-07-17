Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут деньги в августе

В августе некоторых пенсионеров в России ждет неприятность: им не придут положенные выплаты. По словам юриста Сергея Петрова, без ежемесячной выплаты могут остаться в следующих ситуациях.

Не придут выплаты инвалидам, если они заблаговременно не обновили информацию о пройденном переосвидетельствовании.

Если пенсионер полгода не снимал средства, не обращался за пенсией, соцработники могут подумать всякое, а потому временно приостановят выплаты до уточнения информации.

Пенсию не получит пенсионер-иностранец, если у него истек срок действия документа, выданного в РФ на право проживания.

Также есть вероятность, что пенсии начислят, но спишут, например, при наличии долгов.

В первых случаях пенсионеру важно обратиться к Соцфонд, чтобы подать нужные документы и не допустить приостановки выплат. Во втором случае обращаться придется уже к судебным приставам.