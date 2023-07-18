«Ранее судимый наркоман разгромил 29 могил»: вскрылись чудовищные подробности вандализма в Алексеевском районе

30-летний наркоман осквернил 29 могильных плит в Алексеевском районе Татарстана

В Алексеевском районе Татарстана ранее судимый 30-летний местный житель осквернил 29 могильных плит. Его задержали в этот же день по горячим следам.

Разрушать могилы — побудили проблемы в семье

Известно имя подозреваемого — Сергей. Он рассказал правоохранителям, что на такой поступок его побудили проблемы в семье. Чем осквернение могил помогло ему, непонятно. Кроме того, в МВД сообщили, что в момент задержания злоумышленник имел явные признаки наркотического опьянения и был направлен на медосвидетельствование.

Автор фото: ТатМедиа. Фото паспорта

Отметим, что вандал не только ломал памятники и переворачивал их, но и разбивал могильные плиты. На своём пути он сносил абсолютно всё. Даже вырывал кресты, а если не хватало сил, то ломал их. А памятник с изображением Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа и вовсе разбил на кусочки.

Ущерб минимум на миллион?

Общая сумма ущерба ещё неизвестна. Но, чтобы узнать приблизительную сумму нанесённого вреда мы обратились к Станиславу Зарубину, основателю ритуального агентства «Ритуал PRO».

«Чтобы точно оценить ущерб нужно понимать и видеть какой вред был причинен, и насколько тяжкий. А также какие изделия были установлены на могилах. В среднем сейчас по казанским ценам памятник из гранита с установкой обходится от 35 000 рублей и выше. Также стоит принять во внимание, что демонтаж существующих изделий тоже стоит денег. Если ущерб значительный, я бы рекомендовал сделать экспертизу», — говорит специалист.

При помощи не хитрых подсчётов, примерно можно сказать, что ущерб составит по самым скромным подсчетам свыше 1 миллиона рублей. Однако точная цифра будет известна после оценки экспертов.

Кто будет платить?

Руководитель Аппарата Совета Алексеевского муниципального района Артур Соловьев заявил, что все могилы будут восстановлены за счёт муниципалитета.

«Мы собираем заявки у людей, изучаем. Если подтверждается, что памятники их родственников повреждены, мы берем данные и считаем смету. В дальнейшем все памятники будут восстановлены за счет муниципалитета», — рассказал Соловьев.

Будет ли муниципалитет впоследствии взыскивать средства с вандала — вопрос открытый.

На вандализм отреагировали на высшем уровне

Кроме того Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил в оперативном порядке оказать всю необходимую помощь.

«Зло будет наказано по всей строгости Закона. Работаем с каждой из пострадавших семей, окажем все необходимые меры поддержки для восстановления пострадавших надгробий», — заявил сразу после инцидента глава Алексеевского района Сергей Демидов.

В стороне не осталось и Духовное управление мусульман.

«В хадисах нашего Пророка и в книгах величайших мусульманских ученых сообщается об адабах посещения кладбищ и уважительном отношении к умершим, которые должны напоминать нам о том, что каждому придется по справедливости отвечать за свои действия перед Всевышним. Поэтому мы надеемся, что компетентным органам удастся найти виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении.

Татарстанская митрополия Русской Православной Церкви на данный момент не комментировала инцидент.



В 2021 году похожий индидент, но в меньшем масштабе произошел в Актанышском районе. На общественном кладбище Актаныша спилили православный крест. После случившегося инцидент обсуждали на федеральном уровне. Тогда происшествию с первого раза не придали должного значения, а крест спиливался повторно.

Подобные инциденты стоили кресла главе Актанышского района Энгелю Фаттахову.

Виновных в мародерстве тогда найти так и не удалось. Камерами Актанышское кладбище, как и Алексеевское, не было оборудовано, поскольку не подключено к электросети.